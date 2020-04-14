Книги, которые перевернут мир

Каждая книга (если хотите - каждая хорошая книга) должна менять наше представление о мире, делать его богаче и шире. Получается это не всегда, но некоторым книгам удается это делать чаще, чем другим. Об этих книгах и хотелось бы рассказать.
1. "Свет в окошке". Святослав Логинов. Книга о том свете, который ждет нас после того, как мы покинем этот. Но автор рисует совсем не тот мир, какой обычно нам обещают религиозные деятели. В этом послемире жизнь очень напоминает нашу, с одним условием, что платить нужно за каждый твой прожитый день, и за любую вещь, которая в этом мире есть. Но ценность у вещей иная, да и деньги - это вовсе не золото. Платят нам те, кого мы оставили в мире живых, и существовать в послемире можно лишь до тех пор, пока есть память по тебе в этом.
2. "Колыбель для кошки". Курт Воннегут. Автор создает не просто мир будущего. Кстати, мир будущего тоже есть. Точнее есть мир без будущего. Хотя книга вовсе не об этом. Воннегут примерил на себя маску самого бога - он создает новую религию, создает демона и и святого, создает историю учения. И даже совершает божественный исход - апокалипсис. Но книга не об этом. А об ответственности за свои поступки. Это касается и одного человека и человечества в целом.
3. "Город". Клиффорд Саймак. Книга с большим размахом - история развития человечества на протяжении нескольких тысяч лет. Книга те только о человечестве, но и новых расах, появившихся в результате деятельности человека - раса разумных псов, раса мутантов, империя разумных муравьев. И конечно же - раса разумных роботов. Смена царствования на планете сменяется без глобальных войн - люди переселяются на Юпитер, обретя практически земной рай, разумные псы, оставшиеся на планете хозяевами, в свою очередь оставляют планету муравьям.
1. "Свет в окошке". Святослав Логинов. Книга о том свете, который ждет нас после того, как мы покинем этот. Но автор рисует совсем не тот мир, какой обычно нам обещают религиозные деятели. В этом послемире жизнь очень напоминает нашу, с одним условием, что платить нужно за каждый твой прожитый день, и за любую вещь, которая в этом мире есть. Но ценность у вещей иная, да и деньги - это вовсе не золото. Платят нам те, кого мы оставили в мире живых, и существовать в послемире можно лишь до тех пор, пока есть память по тебе в этом.
2. "Колыбель для кошки". Курт Воннегут. Автор создает не просто мир будущего. Кстати, мир будущего тоже есть. Точнее есть мир без будущего. Хотя книга вовсе не об этом. Воннегут примерил на себя маску самого бога - он создает новую религию, создает демона и и святого, создает историю учения. И даже совершает божественный исход - апокалипсис. Но книга не об этом. А об ответственности за свои поступки. Это касается и одного человека и человечества в целом.
3. "Город". Клиффорд Саймак. Книга с большим размахом - история развития человечества на протяжении нескольких тысяч лет. Книга те только о человечестве, но и новых расах, появившихся в результате деятельности человека - раса разумных псов, раса мутантов, империя разумных муравьев. И конечно же - раса разумных роботов. Смена царствования на планете сменяется без глобальных войн - люди переселяются на Юпитер, обретя практически земной рай, разумные псы, оставшиеся на планете хозяевами, в свою очередь оставляют планету муравьям.
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