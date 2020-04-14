Книги, которые перевернут мир

Каждая книга (если хотите - каждая хорошая книга) должна менять наше представление о мире, делать его богаче и шире. Получается это не всег...

Чеза грибы? (или FAQ)

Вопрос: Что это такое и для чего оно?

Ответ: А ни для чего, просто так!



Вопрос: Причем тут Теория взрыва?

Ответ: При том. Взрывная реакция!



Вопрос: А все-таки?

Ответ: Таки все!



Вопрос: Чеза грибы?

Ответ: Не влезай! Убьет!



